Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:11

Погода в Москве в субботу, 23 августа: ждать ли сильного ветра и дождей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве завтра, 23 августа, будет прохладно. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу, сколько прогнозируется градусов?

Какая погода будет в Москве 23 августа

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что москвичей в ближайшие выходные, 23 и 24 августа, ожидает прохладная погода — среднесуточная температура будет отклоняться от нормы на 2–4 градуса. Также прогнозируются дожди.

«Осадки будут небольшими, местами моросящими, но все же дадут о себе знать в оба выходных дня. Преобладать будет облачная погода с прояснениями как днем, так и ночью», — отметил Ильин.

По информации сервиса meteoinfo.ru, в российской столице в субботу, 23 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве будет +17–19 градусов, в Московской области — +15–20 градусов. Ветер северной четверти, 6–11 м/с.

Портал «Метеовести» пишет, что 23 августа в российской столице в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность; ночью — +11–13 градусов, днем — +17–19 градусов, ветер слабый.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 23 августа

Александр Ильин сообщил, что жителей Санкт-Петербурга ожидает температурный режим, схожий с московским: и в субботу, и в воскресенье столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

По информации синоптиков, в субботу, 23 августа, в Северной столице пройдут дожди как ночью, так и днем, местами умеренные и даже сильные. Однако к ночи на воскресенье осадки прекратятся, облачность уменьшится до малооблачной, а температура опустится до +7–9 градусов.

«Метеовести» пишут, что в Санкт-Петербурге 23 августа в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь; ночью — +11–13 градусов, днем — +15–17 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

Читайте также:

Слова о патриотизме, мнение об СВО, болезнь дочки: как живет актер Збруев

«СашаТаня», работа с Киркоровым, дочь: как живет актриса Валентина Рубцова

Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук

новости
прогноз погоды
Москва
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк рассказал о значении цветов российского флага
На Урале начали строить крупнейшую фабрику по добыче золота
Двух жителей Приморья заподозрили в сотрудничестве с СБУ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц объяснил, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.