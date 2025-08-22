Погода в Москве в субботу, 23 августа: ждать ли сильного ветра и дождей

Погода в Москве в субботу, 23 августа: ждать ли сильного ветра и дождей

В Москве завтра, 23 августа, будет прохладно. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу, сколько прогнозируется градусов?

Какая погода будет в Москве 23 августа

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что москвичей в ближайшие выходные, 23 и 24 августа, ожидает прохладная погода — среднесуточная температура будет отклоняться от нормы на 2–4 градуса. Также прогнозируются дожди.

«Осадки будут небольшими, местами моросящими, но все же дадут о себе знать в оба выходных дня. Преобладать будет облачная погода с прояснениями как днем, так и ночью», — отметил Ильин.

По информации сервиса meteoinfo.ru, в российской столице в субботу, 23 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве будет +17–19 градусов, в Московской области — +15–20 градусов. Ветер северной четверти, 6–11 м/с.

Портал «Метеовести» пишет, что 23 августа в российской столице в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность; ночью — +11–13 градусов, днем — +17–19 градусов, ветер слабый.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 23 августа

Александр Ильин сообщил, что жителей Санкт-Петербурга ожидает температурный режим, схожий с московским: и в субботу, и в воскресенье столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

По информации синоптиков, в субботу, 23 августа, в Северной столице пройдут дожди как ночью, так и днем, местами умеренные и даже сильные. Однако к ночи на воскресенье осадки прекратятся, облачность уменьшится до малооблачной, а температура опустится до +7–9 градусов.

«Метеовести» пишут, что в Санкт-Петербурге 23 августа в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь; ночью — +11–13 градусов, днем — +15–17 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

Читайте также:

Слова о патриотизме, мнение об СВО, болезнь дочки: как живет актер Збруев

«СашаТаня», работа с Киркоровым, дочь: как живет актриса Валентина Рубцова

Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук