На Украине разбился пилот истребителя МиГ-29 ВВС Украины объявило о крушении истребителя МиГ-29 и гибели пилота

Истребитель МиГ-29 разбился после выполнения боевого задания в ночь на 23 августа, сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку. Пилот МиГ-29 майор Сергей Бондарь погиб. При этом причина крушения пока не установлена.

Ночью 23 августа 2025 года после выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г. р., — говорится в заявлении.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что Украина может иметь не более шести американских истребителей F-16 из первой полученной партии, а также пять французских Mirage 2000. По его словам, эксплуатация разнородной авиатехники является серьезной проблемой для украинских пилотов. Это обусловлено тем, что самолеты требуют отличных подходов и знаний.

В Воздушных силах Украины также сообщали, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Пилоту самолета удалось катапультироваться.