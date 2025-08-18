Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:03

ДТП с автобусом привело к гибели людей в популярном среди туристов городе

TRT Haber: в ДТП с автобусом в Стамбуле погибли три человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три человека погибли, не менее 20 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, следовавшим из Токата в Текирдаг в Турции, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на пресс-релиз местного правительства. Инцидент произошел в стамбульском районе Санджактепе в 06:15 по московскому времени. По предварительным данным, водитель транспорта не справился с управлением и врезался в ограждение на трассе TEM. По информации властей, на борту автобуса находилось 35 пассажиров.

По предварительным оценкам, погибли три человека, не менее 20 получили ранения, — сказано в сообщении.

Ранее российское посольство в Каире сообщило об аварии с автобусом в Египте, в которой погибла туристка из России. ДТП произошло на трассе между Шарм-эш-Шейхом и Каиром. Кроме погибшей женщины, один человек был ранен.

Также в Омской области произошло массовое ДТП с участием футбольной команды из Тюмени. В больницу доставили двоих — 19-летнего спортсмена и одного из водителей. В автобусе ехали футболисты команды «Тюмень-2», которые должны были сыграть против омского клуба «Иртыш-2».

Турция
ДТП
погибшие
автобусы
Стамбул
