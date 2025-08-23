«Ближайший друг»: Киселев отреагировал на смерть Вышинского

Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» и член Совета по правам человека Кирилл Вышинский был блестящим журналистом-профессионалом, заявил NEWS.ru генеральный директор медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его словам, Вышинский запомнится как человек с чувством юмора и самоиронией.

Кирилл стал моим ближайшим другом и проводником в украинскую культуру, когда я приехал работать в Киев в 2000 году. Глубоко образованный патриот нашей общей культуры, блестящий журналист-профессионал с тонким чувством украинского и русского языков. Его здоровое чувство юмора и самоирония вдохновляли людей. Стойко перенес 15 месяцев укронацистских застенок и стойко боролся с тяжелейшим диагнозом. Силы оказались неравны… — рассказал Киселев.

Вышинский скончался на 59-м году жизни из-за последствий тяжелой болезни. Он родился в 1967 году в Днепропетровске (Украинская ССР), окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета. Он работал корреспондентом «Вести» на Украине с 2006 по 2014 год, после чего стал главным редактором «РИА Новости — Украина» (2014–2018).

В 2018 году был задержан в Киеве по обвинению в государственной измене. В сентябре 2019 года освобожден и вернулся в Россию в рамках обмена заключенными.