Холод с осенними дождями: какой будет погода в России 25–29 августа

В центре европейской части России погода на следующей неделе будет соответствовать второй декаде сентября. На Урале и в Якутии будет достаточно тепло, в Красноярском крае — температура выше нормы на несколько градусов. О погоде на исходе лета NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К какой погоде готовиться жителям Москвы и соседних областей

В Москве и Московской области на следующей рабочей неделе будет погода, больше соответствующая сентябрю. Ночные температуры — ниже +10 градусов, дневные — +14–17. При этом почти ежедневно будут идти небольшие кратковременные дожди. Температура воды понизилась, так как энергия солнечных лучей небольшая, выше она уже не станет, рассказал Вильфанд.

В Тверской, Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях максимальные значения температур не превысят +15–20 градусов. Как и в столице, в этих регионах почти ежедневно будет дождливо.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областях в дневные часы воздух прогреется до +16–21. К концу недели температура может снизиться на пару градусов. Ожидаются дожди.

В Воронежской, Курской и Белгородской областях дневные температурные максимумы составят +16–22. В середине недели в этих регионах возможны местами слабые дожди, в остальное время будет без осадков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каких регионах ожидаются сильные дожди

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет +15 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно дождливо.

В Псковской и Новгородской областях температура будет ниже климатической нормы, выпадут осадки. Столбики термометров в начале недели поднимутся до +16 градусов. Во второй половине недели на пару градусов потеплеет, усилятся дожди.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в начале недели днем воздух прогреется до +15–18 градусов. Могут пройти небольшие кратковременные дожди. Во второй половине недели температура может снизиться, максимальные значения достигнут +16–17 градусов, будет дождливо.

В каких регионах будет стоять самая жаркая погода

В Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях — тепло. В начале недели в этих регионах воздух может прогреться до +19–25, ближе к выходным температура опустится до +16–18. Местами возможны кратковременные дожди.

На юге Приволжья — в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях — неделя стартует с теплой, даже жаркой погоды. В дневные часы столбики термометров в Башкортостане достигнут +27 градусов, в Саратовской области будет +24–25, в Оренбургской — до +33. В конце недели осадки ожидаются в Татарстане, а в Саратове и Самаре — солнечно, возможно похолодание.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях будет жарко. В начале недели воздух раскалится до +31 градуса, во второй половине — до +30. Солнечно, осадки не ожидаются.

В Краснодарском крае возможна температура несколько выше климатической нормы. Воздух прогреется до +28–33. В Крыму ожидается около +25 градусов, довольно интенсивные осадки, возможны подтопления. Температура воды на Черноморском побережье — +26–27 градусов. В Республике Адыгея — до +32 градусов, солнечно.

На Ставрополье и в республиках Северного Кавказа в первые дни недели температурный фон местами достигнет +31 градуса. В Дагестане — все время солнечно, осадков не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каких регионах стоит ждать аномальной температуры

На севере Уральского федерального округа — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — ожидается погода с температурой выше климатической нормы на 3–6 градусов. Столбики термометров покажут +21–26, практически все время будет пасмурно, возможны осадки.

В Свердловской и Тюменской областях будет в пределах среднегодовых значений. Столбики термометров в дневное время покажут около +22 градусов. 26 и 27 августа воздух прогреется до +22–25. Осадков не ожидается.

В Челябинской и Курганской областях в понедельник и вторник прогнозируется температура +28–29 градусов, облачно. Затем столбики термометров опустятся до +22–24. Это выше той температуры, которая обычно бывает в этих регионах в конце августа.

В Красноярском крае температура выше нормы примерно на четыре градуса. Пройдут дожди. В дневные часы воздух будет прогреваться до +22–24 градусов. На Таймыре +20–21, пасмурно. В Туруханском районе солнечно, +19–22, переменная облачность.

Какая погода ожидается в самых холодных регионах

В Алтайском крае, Омской, Томской и Новосибирской областях в начале недели пасмурно, кое-где возможен небольшой дождь. Температура выше климатической нормы на несколько пунктов. В понедельник и вторник ожидается +23–25 градусов. Ближе к выходным — солнечная погода.

В республиках Тыва и Хакасия, а также Кемеровской области в начале недели ожидается температура до +23–25 градусов. Возможен небольшой дождь, к середине недели станет солнечно.

В Якутии температура выше нормы — 21–25 градусов выше нуля. На севере республики, в поселке городского типа Тикси погода достигнет +15 градусов, в середине недели выпадут небольшие кратковременные дожди. На юге максимальная температура составит +19 градусов, прогнозируются дожди на протяжении недели. На востоке Республики Саха в понедельник, вторник и среду столбики термометров поднимутся до +18 градусов, к выходным похолодает до +13 градусов. На западе региона ожидается температура до +22 градусов. В центральных районах погода без осадков, возможны кратковременные дожди. Температура днем составит +21–23 градуса.

В Магаданской области температура воздуха достигнет +15–16 градусов. В начале недели осадков не ожидается, в выходные возможен небольшой дождь. В конце недели солнечно.

На Камчатке температура воздуха будет варьироваться от +16 до +18, что немного выше устоявшейся климатической нормы. В конце недели на полуострове могут пройти дожди.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каких регионах будет жарко и дождливо

В Бурятии в понедельник и вторник ожидается температура до +22 градусов, в последующие дни — до +20–21, возможны дожди. В Забайкалье в первой половине недели воздух прогреется до +21–22. При этом небольшой дождь может пойти в середине недели.

В Амурской области прогнозируется температура до +25 градусов. В конце недели могут пойти дожди. В Хабаровском крае в начале недели также выпадут осадки. Температура воздуха составит +23 градуса.

В Приморье прогнозируется комфортная погода, температура выше климатической нормы — +25–28 градусов. В конце недели возможен очень сильный дождь.

На Сахалине воздух прогреется до +20–23 градусов. Дожди будут идти всю неделю, особенно сильные — во вторник, среду и пятницу.

