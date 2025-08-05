В Японии побит температурный рекорд Температура в Японии достигла рекорда в 41,8 градуса в тени

В японском городе Исэсаки зарегистрирована рекордная температура — 41,8 градуса в тени, сообщает национальное метеорологическое агентство. Это максимум за время систематических наблюдений за погодой в Японии с конца XIX века.

Город расположен в полутора часах езды на машине к северо-западу от Токио. В столице Японии в районе полудня (около 06:00 по московскому времени) температура воздуха в тени почти поднялась до 37 градусов. Она уже четвертый день подряд удерживается на отметке выше 35 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха на 5–9 градусов выше климатической нормы ожидается в девяти регионах РФ. По его словам, в Архангельской области до 5 августа установилась жара в 29–32 градусов тепла — это на 5–8 градусов выше нормы.

В Мурманской области также на 6–10 градусов жарче — 25–30 градусов. В Ненецкой автономной области и Карелии столбики показали до +30, что является превышением нормальных показателей на 8–9 градусов. Кроме того, аномальная жара настигнет Чечню и Ингушетию. Там будет до +41 градуса. На Дальнем Востоке показатель поднимется до +30 градусов, что на 6–8 градусов выше нормы.