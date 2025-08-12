Как правильно пользоваться кондиционером в машине летом, чтобы не заболеть

В летние дни жизнь в городе превращается в испытание: асфальт плавится под ногами, воздух звенит от жары, а салон автомобиля становится похож на паровую баню. В это время кондиционер кажется не просто удобством, а спасением. Но зачастую он приводит к неприятным сюрпризам — головной боли, першению в горле и внезапному ознобу. Почему кондиционер может навредить здоровью, как превратить его из «злодея» в надежного союзника — в материале NEWS.ru.

Как избежать резких температурных контрастов после включения кондиционера

Представьте: на улице воздух раскален до 30 градусов, вы садитесь в машину и включаете кондиционер на полную. Через минуту ощущаете, как ледяной поток бьет в лицо, а через час вас мучает заложенность носа. Причина кроется в резком перепаде температур. Тепловой шок — так называют этот эффект специалисты. Он заставляет организм мобилизоваться, сужая сосуды и снижая иммунитет. Вирусы, которые всегда «живут» в нас, получают шанс для успешной атаки.

Чтобы избежать такого развития событий, следуйте правилу: разница между уличной температурой и температурой в салоне не должна превышать 5–7 градусов. Если на улице +30, то первое время ставьте кондиционер на +25 — это рекомендуют и врачи, и инженеры. Сначала будет казаться, что воздух не холодный, но через 5–10 минут организм адаптируется, а вы избежите стресса. Затем можно будет еще немного снизить температуру.

Проветривайте салон до включения кондиционера: дайте выйти горячему воздуху

Горячий воздух внутри салона содержит влагу, пыль и даже выхлопные газы, которые накапливаются за время стоянки.

По этой причине при старте правильный алгоритм следующий: сесть в машину, завести двигатель и сразу открыть все окна на одну-две минуты. Затем, не закрывая их, нужно включить обдув и выйти из салона. Это позволит вытолкнуть горячий и застоявшийся воздух наружу. Лишь затем следует включать кондиционер на холод — так он начнет работать эффективнее, а вы избежите контакта с вредными веществами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Регулярно чистите систему кондиционирования: бактерии скрываются в фильтрах

Некоторые водители считают, что кондиционер опасен для здоровья. Если система исправна и чиста, она не представляет угрозу. Проблема возникает в тот момент, когда фильтры забиты пылью, а вентиляционные каналы покрыты плесенью. В таких условиях бактерии и вирусы чувствуют себя комфортно, а кондиционер становится разносчиком инфекций.

Проверьте, когда последний раз вы меняли салонный фильтр. Обычно это нужно делать раз в 10–15 тысяч километров. Если вы постоянно ездите в пыльном городе, то чаще. Стали чувствовать запах затхлости или пыли при включении обдува? Это сигнал к действию. В этом случае профессиональная очистка системы с использованием антисептиков — не роскошь, а необходимость.

Не открывайте окна при включенном кондиционере: это бессмысленно и вредно

Если в машине есть работающий кондиционер, то открывать окна для проветривания в жару нужно лишь при старте. Ехать одновременно с включенным на холод «климатом», открытыми окнами или люком — неправильно. Система работает вхолостую: горячий наружный воздух попадает внутрь, а кондиционер пытается это компенсировать и работает с перегрузкой.

Кроме того, открытые окна создают сквозняки — еще один фактор риска для здоровья. Холодный и теплый потоки воздуха сталкиваются, образуя вихри, которые могут вызвать переохлаждение отдельных частей тела. Лучше закрыть окна, направить поток воздуха вверх и вбок (главное, чтобы он не бил в лицо) и дать системе работать без помех.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как избежать переохлаждения и не простудиться

Миф о том, что из-за кондиционера можно простудиться, очень сильно распространен. Тем не менее болезнь вызывают вирусы, а не низкая температура. Однако переохлаждение может ослабить иммунитет, давая вирусам преимущество. Слишком низкая температура в салоне является «пусковым механизмом» для болезни.

Ключевой совет: если вы чувствуете, что мерзнете, поднимите температуру или направьте поток в сторону, а не на голову.

Как найти баланс между комфортом и здравым смыслом

Кондиционер — не враг и не друг. Это инструмент, который нужно правильно использовать. Его задача не заменить естественную терморегуляцию организма, а поддержать ее в условиях экстремальной жары. Нужно следовать пяти правилам — избегать резких перепадов температур, проветривать салон перед включением системы, чистить фильтры, не открывать окна и помнить о вирусах. Тогда вы превратите кондиционер в надежного союзника.

Во время поездок в жару нужно помнить о правилах безопасности. Главное — пейте много воды. Когда на улице плюс 30, рекомендуется выпивать 2,5–3 литра в день, чтобы поддерживать водный баланс. Положите бутылку с водой в машину и регулярно делайте глотки, даже если не чувствуете жажды. Нужно пить не сладкие газировки или энергетики, а простую воду, чаи, компоты из сухофруктов (домашние, а не покупные). Не курите — никотин лишь ухудшит самочувствие.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы сели в автомобиль, который весь день стоял на солнце, и почувствовали головную боль, а также головокружение, то, скорее всего, у вас тепловой удар. Летом салон может прогреваться до 50–60 градусов. Выйдите из машины, сядьте в тень, расстегните пуговицу рубашки или снимите галстук, разуйтесь, а также попейте воды. Кроме того, нужно смочить водой носовой платок и положить его на голову.

Что делать, если в машине сломался кондиционер

Система кондиционирования — это сложный механизм, который состоит из многих деталей. Современные «кондеи» могут работать без поломок 5–10 лет. Однако иногда и они ломаются.

Обычно проблема связана с утечкой хладагента, или фреона. Но сам по себе фреон никуда не может испариться, поэтому надо искать микротрещины в трубках и прокладках. Если они совсем небольшие, то одной заправки фреоном может хватить на один-два года. Но порой он утекает за неделю — в этом случае требуется серьезный ремонт.

