Лето все? Вместо жары +30 холода и дожди — какая погода будет в августе

Лето все? Вместо жары +30 холода и дожди — какая погода будет в августе

В августе этого года погода может удивить россиян. Синоптики обновили прогноз, который понравится далеко не всем. Какой будет температура в последнем месяце лета, ждать ли новой волны жары, пройдут ли по стране смерчи и ураганы — в материале NEWS.ru.

Ждать ли аномальной жары в августе

Согласно обновленным данным, последний месяц лета принесет значительные климатические изменения на большей части территории страны, рассказал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев.

«В начале августа на европейской территории страны лето „выключат“. Во многих регионах первые августовские дни ознаменуются резким похолоданием и дождями. Температура воздуха начнет стремительно снижаться», — пояснил собеседник.

По словам Сергеева, в августе в регионах Сибири воздух днем будет прогреваться всего до 10–15 градусов. Похожая погода, согласно прогнозам, установится на Урале, куда скоро может прийти настоящая осень.

Сергеев также рассказал, что в Петербурге похолодание наступит раньше обычного и, вероятно, окажется еще более ощутимым. Температура воздуха опустится до значений, характерных для сентября.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, средняя месячная температура выше нормы наиболее вероятна на северо-востоке Уральского федерального округа, в северной части Сибирского федерального округа, на западе Якутии, на Алтае и в Тыве.

«Что касается территории Центральной России, то первое похолодание ожидается в середине августа. В эти дни столбики термометров не будут подниматься выше 15–17 градусов. В 20-х числах месяца последует еще более выраженная волна холода», — сообщил метеоролог.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал NEWS.ru, что в Москве ожидается спокойный август. Он будет теплее нормы всего на один градус. «Обычное рядовое лето средней полосы России», — заключил специалист. Количество осадков также будет близко к норме.

По предварительным данным метеосервисов, в период с 1 по 5 августа дневная температура в Москве составит +23 градуса, ночная опустится до +13. Осадки будут минимальными, влажность — 72–74%, ветер южный, 3,5–4,3 м/с, давление — 743–745 мм ртутного столба. С 6 по 10 августа сохранится стабильная погода. Днем столбики термометров будут показывать от +24 до +28 градусов, ночью — от +14 до +16. Кратковременные дожди вероятны 10 августа (до 3,4 мм), ветер усилится до 7 м/с.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

При этом климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок предположил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов.

«Абсолютный максимум температуры в столице был установлен в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие десять лет из-за глобального потепления. В августе стоит ждать такие показатели», — отметил эксперт.

Август 2025 года может быть аномально теплым почти по всей территории России, подтвердил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «С вероятностью 65% в июле и августе этого года температуры будут выше нормы», — отметил эксперт.

Ждать ли проливных дождей в августе

Согласно обобщенным данным погодных сервисов, россиянам стоит ждать осадки во второй половине последнего летнего месяца. По предварительной информации, в августе в Москве будет 12 дождливых дней. Ожидаются восемь солнечных и восемь переменчиво облачных дней, еще три окажутся пасмурными.

В Московской области осадки будут выпадать редко. Однако во второй половине августа вероятны кратковременные дожди и грозы, которые начнут формировать сырую и промозглую атмосферу.

Как сообщили NEWS.ru в Гидрометцентре РФ, избыток осадков наиболее вероятен на северо-востоке Уральского федерального округа, на северо-западе Красноярского края, на юге Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, а также на Камчатке. Дефицит дождей, по оценкам ведомства, ожидается в западных регионах Северо-Западного федерального округа, в Заволжье, на юге Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Якутии.

По сравнению с августом 2024 года выпадет меньше осадков на юге Приволжского федерального округа, больше — на севере Северо-Западного и Уральского федеральных округов, а также на Таймыре, отметили в Гидрометцентре.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стоит ли ехать в отпуск на море в конце лета

На август можно планировать отпуск на море, пояснил в беседе с NEWS.ru эколог, метеоролог Михаил Семенов. По его словам, на основных российских курортах — в Анапе, Крыму и Сочи — ожидается высокая температура. Однако к концу месяца она начнет плавно понижаться.

«В начале августа в Анапе можно будет загорать: средняя дневная температура составит около +28. Новью воздух прогреется до +21–22. Сильных дождей не ожидаются. На Крымском полуострове установится комфортная погода: днем воздух прогреется до 27 градусов.

В Сочи август будет довольно жарким. Днем столбики термометров будут показывать +32–25, возможны кратковременные дожди», — рассказал Семенов.

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