Как пластиковые окна могут помочь бороться с жарой?

Как пластиковые окна могут помочь бороться с жарой?

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Современные ПВХ-окна — это не просто рамки со стеклом. Это инженерная конструкция, способная регулировать микроклимат в помещении. При правильном подходе пластиковые окна способны сократить нагрев помещения в жару на 3–7 °C, что существенно влияет на самочувствие и комфорт.

Вот как они это делают:

Энергосберегающие и мультифункциональные стеклопакеты

Обычное стекло пропускает до 80% теплового и ультрафиолетового излучения. Современные стеклопакеты — другое дело.

Low-E стекло (энергосберегающее) имеет специальное напыление из оксидов металлов, отражающее инфракрасные лучи.

(энергосберегающее) имеет специальное напыление из оксидов металлов, отражающее инфракрасные лучи. SunGuard или мультифункциональное стекло работает в обе стороны: зимой сохраняет тепло, а летом отражает солнечную жару.

работает в обе стороны: зимой сохраняет тепло, а летом отражает солнечную жару. Тонированное или зеркальное стекло частично снижает освещенность и блокирует прямое излучение.

Эффект: квартира становится ощутимо прохладнее, снижается нагрузка на кондиционер и не выгорает мебель. В компании «Пластика Окон» вы можете заказать окна с любым типом современного стекла под конкретные климатические условия.

Двух- и трехкамерные стеклопакеты

Чем больше воздушных камер, тем выше сопротивление теплопередаче. Если в доме установлены однокамерные стеклопакеты, то они хуже защищают от жары (и холода зимой).



Фото: ООО «Пластика Окон»

✔ 2 камеры + энергосберегающее стекло — оптимальный выбор для квартир на солнечной стороне.

✔ 3 камеры — рекомендуются в южных регионах или для панорамного остекления.

Внутри камер часто используется аргон или криптон — инертные газы, которые дополнительно замедляют теплопередачу.

Светоотражающая пленка и солнцезащитные покрытия

Если нет возможности заменить стеклопакет, можно наклеить на стекло специальную отражающую пленку. Она уменьшает проникновение ультрафиолета и инфракрасного излучения.

Плюсы:

✔ снижает перегрев до 6–7 °C,

✔ защищает от выгорания шторы, обои и мебель,

✔ стоит дешевле замены стеклопакета.

Минусы:

– немного снижает естественную освещенность,

– может деформироваться со временем, если плохо наклеена.

Некоторые клиенты компании «Пластика Окон» дополнительно заказывают стеклопакеты с нанесенной защитной пленкой уже на производстве — она служит дольше и выглядит эстетичнее.

Грамотное проветривание и микровентиляция

Многие ошибочно держат окна закрытыми, боясь впустить еще больше тепла. Но правильное проветривание — один из лучших способов снизить температуру и улучшить воздух в квартире.



Фото: ООО «Пластика Окон»

Советы:

Проветривайте только в ранние утренние часы (до 09:00) и поздно вечером (после 21:00).

Используйте режим микропроветривания, если он есть.

Не оставляйте окна распахнутыми днем — это усиливает нагрев и провоцирует сквозняки.

Пластиковые окна с функцией микропроветривания, которые предлагает «Пластика Окон», позволяют впускать свежий воздух без перегрева и сквозняков.

Балкон и лоджия — дополнительный барьер от жары

Если окна квартиры выходят на балкон или лоджию — это можно использовать как тепловую подушку.

Что делать:

🔹 остеклить балкон пластиковыми окнами с солнцезащитными стеклопакетами;

🔹 установить жалюзи, рулонные шторы, маркеры на внешнюю сторону;

🔹 использовать балкон как буфер — открывать окна между комнатой и лоджией только ночью.

Клиенты «Пластика Окон» часто заказывают комплексные решения: остекление лоджии и замену окон в комнате. Это позволяет добиться лучшего температурного и звукового комфорта.

Какую роль играют текстиль и аксессуары?

Даже самые продвинутые окна не справятся в одиночку, если в комнате не продуман текстиль. Вот что можно использовать:

Рулонные шторы с отражающим слоем — монтируются прямо на створку, не мешают открыванию.

— монтируются прямо на створку, не мешают открыванию. Жалюзи (горизонтальные или вертикальные) — регулируют свет и отражают солнечные лучи.

— регулируют свет и отражают солнечные лучи. Плотные шторы блэкаут — полностью блокируют свет, особенно полезны в спальне.

— полностью блокируют свет, особенно полезны в спальне. Римские шторы или японские панели — для тех, кто хочет эстетичное и функциональное решение.

Фото: ООО «Пластика Окон»

Топ-6 советов, как сохранить прохладу в квартире летом

Установите стеклопакеты с мультифункциональным или Low-E стеклом. Замените старые окна с одной камерой на более энергоэффективные. Используйте отражающую пленку или внешние экраны. Проветривайте только рано утром и поздно вечером. Завесьте окна плотными шторами или рулонными шторами с отражающим слоем. Подумайте об остеклении балкона с солнцезащитной функцией.

А как же кондиционер? Разве он не решает все проблемы?

Конечно, кондиционер — мощный инструмент. Но без качественных окон он будет работать впустую. Представьте: вы охлаждаете воздух, а жара беспрепятственно проникает через стекло. Это не только неэффективно, но и дорого — счет за электроэнергию растет.

Идеальный вариант: пластиковые окна с солнцезащитными стеклопакетами + грамотная эксплуатация + кондиционер на умеренной мощности.

Что предлагают профессионалы? Опыт компании «Пластика Окон»

Компания «Пластика Окон» более 20 лет занимается установкой окон в Москве и Подмосковье. Клиенты ценят их за:

🔹 большой выбор стеклопакетов — от классических до мультифункциональных,

🔹 точную настройку под климат и сторону света,

🔹 комплексные решения для остекления лоджий,

🔹 аккуратный и быстрый монтаж без лишнего шума и грязи,

🔹 гарантию на продукцию и работы до 5 лет.

Менеджеры учитывают архитектуру дома, этажность, ориентацию по сторонам света и помогают выбрать идеальный вариант остекления именно для лета.



Фото: ООО «Пластика Окон»

Кейс из практики: квартира на юго-западе Москвы

Семья с двумя детьми проживает на последнем этаже дома. Окна на запад — после обеда температура в комнате достигала +33 °C, спать было невозможно. После консультации с инженером «Пластика Окон» они установили:

двухкамерные стеклопакеты с мультифункциональным стеклом;

отражающую пленку на лоджию;

рулонные шторы с теплоотражающим слоем.

Температура в комнате снизилась на 6–7 °C. Вентилятор стал справляться без кондиционера, а дети спокойно засыпают даже в жаркие дни.

Пластиковые окна как элемент экологичного образа жизни

Современные тенденции в дизайне и обустройстве жилья все чаще опираются на принципы экологичности, энергоэффективности и разумного потребления. Устойчивость к жаре и холоду — это не просто комфорт, но и забота об окружающей среде. Когда дом «держит» температуру — вам не нужно включать кондиционер на полную мощность или оставлять его работать на весь день. Это не только снижает нагрузку на электросеть, но и уменьшает углеродный след, связанный с бытовым потреблением энергии.

Окна с энергосберегающими стеклопакетами позволяют экономить электричество круглый год: летом вы меньше охлаждаете, зимой — меньше греете. В долгосрочной перспективе это снижает расходы на коммунальные услуги и способствует более бережному отношению к ресурсам. Установка таких окон — это шаг навстречу зеленому образу жизни, и сделать его гораздо проще, чем кажется.

Окна и здоровье: свежий воздух без перегрева

Когда жара накрывает город, многие интуитивно закрывают все окна, пытаясь «законсервировать» прохладу. Однако без проветривания в помещении скапливается углекислый газ, пыль, споры плесени, особенно если в доме много текстиля, растений, домашних животных. Чрезмерная герметичность превращается в проблему, особенно для детей и пожилых людей.

Системы микропроветривания и вентиляционные клапаны, которые можно установить вместе с пластиковыми окнами, обеспечивают регулярный воздухообмен без риска перегрева и сквозняков. Это особенно важно в спальне, где качество воздуха напрямую влияет на сон, восстановление организма и общее самочувствие.

Современные окна — инвестиция в недвижимость

Нельзя забывать и об экономике. В условиях нестабильного рынка и роста цен на энергию, замена старых окон на современные пластиковые конструкции — это еще и повышение рыночной стоимости жилья. Квартиры с хорошими окнами легче сдаются, выгоднее продаются, а визуально выглядят более ухоженными и комфортными.



Фото: ООО «Пластика Окон»

Комплексное остекление с теплым балконом, энергосберегающими стеклопакетами и аккуратной отделкой откосов становится настоящим аргументом для потенциального покупателя или арендатора. Учитывая, что срок службы качественных окон превышает 30 лет, это вложение — не в ремонт, а в будущее комфорта и стоимости вашего жилья.

Заключение: прохлада начинается с окон

Летняя жара — это не только проблема климата, но и вопрос подготовки жилья. Пластиковые окна — важнейший инструмент в борьбе с перегревом. Правильный выбор стеклопакета, наличие защитных покрытий, проветривание и грамотное использование аксессуаров — все это формирует комфортную температуру в доме.

Если вы хотите прохладу в квартире без бесконечной работы кондиционера — проверьте свои окна. Возможно, именно они являются главным источником жары.

Обратитесь за консультацией в «Пластика Окон»: специалисты помогут подобрать оптимальное решение под ваше помещение и климатические условия. Ведь прохлада в доме — это не роскошь, а результат правильного подхода к деталям.

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