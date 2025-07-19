Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Сталинские высотки и деловой район Москва-Сити давно стали визитными карточками столицы. Московская инфраструктура стремится ввысь и не намерена останавливаться. В ближайшие годы количество высотных комплексов будет только расти: сейчас на этапе строительства находится несколько десятков зданий высотой до 85 этажей. Рассказываем, какие есть небоскребы в Москве сегодня и какой из них считается самым высоким.

Какие здания считаются небоскребами

Нельзя говорить о небоскребах Москвы, не разобравшись в терминологии. Какие именно здания считаются сверхвысокими и кто определяет, является постройка небоскребом или нет? Наиболее распространено определение, данное CTBUH — Международным советом по высотным зданиям и городской среде.

Согласно критериям CTBUH, небоскребом является сооружение высотой от 100 метров. Для его возведения использовались специальные технологии высотного строительства. Небоскреб выделяется на фоне общей городской инфраструктуры в том числе визуально: его высота непропорционально больше длины и ширины.

Большинство отечественных небоскребов находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Но высотки также встречаются в Екатеринбурге, Владивостоке, Грозном, Архангельске, Казани и других городах. В этой статье мы остановимся на небоскребах Москвы и расскажем, как столица доросла до облаков.

Небоскребы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сколько небоскребов в Москве

Первым делом ответим на вопрос, сколько небоскребов в Москве существует на сегодняшний день. В столице имеется более 100 построек высотой от 100 метров. В их числе деловые и жилищные комплексы, гостиницы, университетские и правительственные здания.

По данным CTBUH, Москва — самый «высокий» город в России. В рейтинге самых высоких городов Европы она занимает 2-е место, а в мировом топе — 17-е.

Самый высокий небоскреб в Москве

В 2025 году лидерство в топе московских высоток удерживает комплекс «Башня Федерация». Он состоит из двух башен: «Восток» (374 метров, 97 этажей) и «Запад» (243 м, 63 этажа). На 87-м этаже «Востока» располагается высочайшая смотровая площадка Европы — Panorama 360.

Следом за «Федерацией» идут высотки:

OKO (354 метра, 85 этажей);

Neva Towers (345 метров, 79 этажей);

«Меркурий Сити Тауэр» (339 метров, 75 этажей).

Все они находятся на территории делового района Москва-Сити.

Район Москва-Сити Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Небоскреб One Tower — будущий самый высокий жилой небоскреб Европы?

Пока первенство в топе высоток столицы удерживает «Башня Федерация». Но в будущем титул «Самый высокий небоскреб Москвы», возможно, получит другая постройка, а именно — жилой небоскреб One Tower. Его высота достигнет 444 метров (по другим данным — всего 415 метров). На 100-м из 107 этажей планируется смотровая площадка. Проект здания разработан архитектором Сергеем Скуратовым.

В строительство One Tower было вложено порядка 10 млрд руб. При этом на сегодняшний день строительство объекта заморожено. Когда возобновятся работы, пока неясно. Известно, что осенью 2023 года участок с котлованом приобрела девелоперская компания MR Group. Предполагается, что она воплотит задумку Скуратова в 2025–2030 годах.

Проект небоскреба One Tower Фото: skuratov-arch.ru

Новые небоскребы в Москве

Раз уж мы упомянули One Tower, стоит поговорить и о других громких строительных проектах. Компания Capital Group планирует возвести новые небоскребы в Москве, которые станут частью высотного района Сити-2. Он появится на территории микрорайона Камушки, расположенного в Пресненском районе неподалеку от Москвы-реки.

Предполагается, что второй Сити будет разделен на 11 участков. Средняя высота башен составит более 400 метров. Когда Сити-2 будет введен в эксплуатацию — открытый вопрос.

Проект «Сити-2» Фото: kamen.ru

Впрочем, на Сити-2 список новых небоскребов в Москве не заканчивается. В настоящее время в районе Москва-Сити строится элитный ЖК «Дом Дау». Сдача запланирована на II квартал 2027 года. Наравне с жилыми помещениями в «Дом Дау» будут пространства для коворкинга, спортивные залы, салоны красоты, развлекательные центры для детей и не только. Высота ЖК составит предположительно 340 метров.

Впрочем, высотками обрастает не только бизнес-район столицы. В городе появляется и планируется все больше многоэтажных ЖК. Так, в Бутырском районе, неподалеку от Останкинской башни, запроектирован высотный жилой комплекс. Он будет состоять из пяти зданий, названия которых заимствованы у горных вершин:

«Эверест»;

«Эльбрус»;

«Монблан»;

«Олимп»;

«Аспен».

Уже известно, сколько этажей будет в «горных» небоскребах Москвы. Лидером в топе станет «Эверест». Он достигнет высоты 202 метра и будет разделен на 58 этажей. В оставшихся высотках на Бутырской запланировано от 20 до 55 этажей. Комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в ближайшие годы.

Проект небоскребов в Бутырском районе Фото: stroi.mos.ru

Небоскребы Москва-Сити

Говоря о столичных высотках, нельзя не уделить внимание небоскребам Москва-Сити. Деловой район на Пресненской набережной начал работать в 2001 году, одновременно с открытием 104-метровой «Башни 2000». Интересно, что эта постройка является единственной частью Сити, стоящей на правом берегу Москвы-реки. Связующее звено между ней и другими участками делового центра — мост «Багратион».

Сколько небоскребов в Москва-Сити построено на сегодняшний день? Сегодня на территории делового центра имеется более десяти комплексов высотой более 100 метров, в том числе:

Москва-Сити Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Башня Федерация»;

OKO Towers;

Neva Towers;

«Меркурий Тауэр»;

ВТБ;

«Город столиц»;

«Башня на набережной»;

«Эволюция»;

«Империя»;

«IQ-квартал»;

«Северная башня»;

«Башня 2000».

Небоскребы Москва-Сити Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С небоскребами соседствуют постройки высотой от 53 до 59 метров. В их числе ТРК «Афимолл-Сити» и бизнес-центр City Point.

Сколько небоскребов в Москва-Сити появится в будущем, пока неясно. Деловой район продолжает разрастаться как в стороны, так и ввысь.

Советские небоскребы в Москве: сталинские высотки

Современные застекленные бизнес-центры — не единственные небоскребы в Москве. Сталинские высотки были возведены еще в середине XX века. Здания в духе советского ар-деко поражают монументальностью и влюбляют в себя с первого взгляда.

Проект по возведению высоток был утвержден в 1947 году. Его приурочили к 800-летию столицы. Величественные здания, украшенные шпилями, символизировали величие не только Советов, но и вождя Иосифа Сталина.

Изначально планировалось 8 сталинских «небоскребов» в Москве. По замыслу архитекторов, многоэтажки должны были окружать предполагаемый (и нереализованный) Дворец Советов. Однако со смертью Сталина строительство высоток остановилось. В результате восьмое здание так и не было построено. Сегодня на его месте разбит парк «Зарядье».

В результате столицу украсили «семь сестер» — сталинские высотки:

Главное здание МГУ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

главное здание МГУ — 240 метров;

высотка на площади Красных Ворот — 138 метров;

здание МИД — 172 метра со шпилем;

гостиница «Ленинградская» — 132 метра;

гостиница Radisson Collection (ранее — «Украина») — 206 метров;

дом на Котельнической набережной — 176 метров;

дом на Кудринской площади — 156 метров.

Высота «небоскребов» приведена с учетом шпилей, растущих на десятки метров ввысь. Для наглядности: длина шпиля на гостинице Radisson Collection составляет 73 метра, а на здании МИД — 56 метров.

Высотка на Котельнической набережной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые небоскребы Москвы

История высотного строительства в столице отсчитывается от начала XX века. Тогда, в 1904–1905 годах, в Москве построили 35-метровый Дом Афремова. Горожане, пораженные многоэтажкой, окрестили ее «тучерезом». Впрочем, Дом Афремова недолго лидировал в списке самых высоких зданий города. Вскоре у него появились конкуренты: 44-метровый Дом Нирнзее и 53-метровый Дом на набережной.

Если же говорить о первых небоскребах Москвы, поднявшихся выше 100 метров, то здесь лидирует сталинская высотка на Котельнической набережной. Она была построена в 1952 году. Ее высота, как уже было сказано выше, составила 176 метров.

Сталинские «сестры», небоскребы Москва-Сити и другие высотки — неотъемлемая часть облика столицы. Город контрастов, не переставая, тянется ввысь. И в будущем, бесспорно, его ждет еще больше смелых архитектурных новшеств.