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16 июля 2025 в 10:04

Появились кадры пожаров на промышленных объектах Украины

Пожары на двух промышленных объектах в Винницкой области попали на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пожары охватили два промышленных объекта на Украине в Винницкой области, сообщает издание «Страна.ua». По данным источника, возгорание началось после ночной атаки дронов.

На представленных кадрах видно, как на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Пожарные занимаются тушением пламени, которое охватило сами здания и кровлю. В небо поднялся черный дым. Спасатели работают с ночи до утра, информации о площади пожара не представлено.

Издание отмечало, что на одном из объектов удалось локализовать возгорание. На другом пожарные продолжают бороться с огнем.

Ранее в украинском Николаеве разгорелся пожар после серии взрывов, которые прогремели во время воздушной тревоги. По данным местных СМИ, город атаковали беспилотники.

Также в украинских Сумах произошел мощный взрыв, в результате которого часть города осталась без электричества. В других частях населенного пункта наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.

Украина
Винницкая область
пожары
инфраструктура
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