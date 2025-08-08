Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:22

Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном

Политолог Марков заявил, что Пашинян и Алиев не придут к миру на встрече в США

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Пресс-служба МИД РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не смогут подписать мирный договор на встрече в Вашингтоне, выразил мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Сергей Марков. По его словам, шансы этого сводятся к нулю, несмотря на громкие заявления лидера США Дональда Трампа.

Между Арменией и Азербайджаном не будет подписан мирный договор, стороны заключат лишь меморандум о намерении подписать мирный договор. И связано это с тем, что у Азербайджана есть два требования для полноценного заключения мира, — высказался Марков.

Как отметил эксперт, для подписания мира Азербайджану прежде всего нужны изменения в Конституции Армении, а именно в той части, где указано, что Карабах является армянским. Кроме того, по его словам, Азербайджан выдвигает еще одно требование — согласие Еревана на роспуск Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

Трамп ранее сообщил о предстоящем подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, это произойдет в Белом доме 8 августа.

Дональд Трамп
Никол Пашинян
Ильхам Алиев
договоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес дома: как тренироваться эффективно?
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.