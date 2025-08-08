Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном Политолог Марков заявил, что Пашинян и Алиев не придут к миру на встрече в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не смогут подписать мирный договор на встрече в Вашингтоне, выразил мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Сергей Марков. По его словам, шансы этого сводятся к нулю, несмотря на громкие заявления лидера США Дональда Трампа.

Между Арменией и Азербайджаном не будет подписан мирный договор, стороны заключат лишь меморандум о намерении подписать мирный договор. И связано это с тем, что у Азербайджана есть два требования для полноценного заключения мира, — высказался Марков.

Как отметил эксперт, для подписания мира Азербайджану прежде всего нужны изменения в Конституции Армении, а именно в той части, где указано, что Карабах является армянским. Кроме того, по его словам, Азербайджан выдвигает еще одно требование — согласие Еревана на роспуск Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

Трамп ранее сообщил о предстоящем подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, это произойдет в Белом доме 8 августа.