Появились подробности о подписании мира между Арменией и Азербайджаном

Появились подробности о подписании мира между Арменией и Азербайджаном Трамп: Пашинян и Алиев подпишут мирное соглашение в Вашингтоне 8 августа

Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа. По его словам, опубликованным на платформе Truth Social, это произойдет в Белом доме.

Моя администрация уже некоторое время взаимодействует с обеими сторонами. Завтра президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения, — написал Трамп.

Он уточнил, что США также подпишут отдельные двусторонние экономические соглашения. Соответствующие документы будут согласованы с каждой из стран.

Церемония подписания станет кульминацией длительного переговорного процесса при посредничестве американской администрации. В Белом доме мероприятие называют «мирным саммитом», который должен положить конец многолетнему конфликту в регионе. Подробности соглашения пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что после встречи Трампа с Алиевым и Пашиняном Вашингтон может получить эксклюзивные права на развитие транспортного коридора на Южном Кавказе. По информации агентства Reuters, на переговорах 8 августа стороны могут заключить совместный договор об этом.