Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине

Поражения России на Украине не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time. По словам главы государства, оно слишком дорого всем обойдется.
Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном, — отметил он.
Также Лукашенко заявил о готовности организовать трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул, что к подобным событиям нельзя подходить спонтанно, они нуждаются в предварительной проработке и подготовке.
До этого Fox News сообщил, что встреча Путина и американского лидера может быть проведена 11 августа. До этого глава российского государства и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсуждали дальнейшую работу стран по разрешению украинского конфликта.
Ранее Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. По словам главы белорусского государства, если бы в 2020 году обе страны не выстояли, то в настоящее время они бы оказались «лоб в лоб» со всем Североатлантическим альянсом. Также президент обратил внимание, что Россия подставила Белоруссии плечо «в сложное время».