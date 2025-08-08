Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине Лукашенко призвал не ждать поражения России на Украине

Поражения России на Украине не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time. По словам главы государства, оно слишком дорого всем обойдется.

Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном, — отметил он.

Также Лукашенко заявил о готовности организовать трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул, что к подобным событиям нельзя подходить спонтанно, они нуждаются в предварительной проработке и подготовке.

До этого Fox News сообщил, что встреча Путина и американского лидера может быть проведена 11 августа. До этого глава российского государства и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсуждали дальнейшую работу стран по разрешению украинского конфликта.

Ранее Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. По словам главы белорусского государства, если бы в 2020 году обе страны не выстояли, то в настоящее время они бы оказались «лоб в лоб» со всем Североатлантическим альянсом. Также президент обратил внимание, что Россия подставила Белоруссии плечо «в сложное время».