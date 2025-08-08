Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:24

Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске

Лукашенко готов организовать трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко готов организовать трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В беседе с журналом Time он подчеркнул, что подобные события нуждаются в предварительной проработке и подготовке.

Заранее давайте определимся, к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева... Определились — через месяц будет эта встреча. Первый день — американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если будет согласие по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно, — предложил Лукашенко.

Он выразил мнение, что Путин был бы рад встретиться с Трампом в белорусской столице. Такая встреча удовлетворила бы и американского лидера, считает Лукашенко. Однако, по словам президента, Зеленский, вероятно, будет сопротивляться этой инициативе.

Ранее стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя место их проведения пока не определено.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Владимир Путин
Дональд Трамп
