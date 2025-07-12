Закон о соблюдении тишины в Москве в 2025 году: запреты и штрафы

Закон о соблюдении тишины в Москве в 2025 году: запреты и штрафы

В мегаполисе, где каждый квадратный метр жилой площади буквально гудит от активности, покой становится роскошью. Закон о соблюдении тишины в Москве — ключевой нормативный акт, который помогает горожанам защищать свое право на отдых. Особенно это актуально в многоквартирных домах, где ремонт, громкая музыка или бурное веселье у соседей могут превратить вечер в кошмар. Разберемся, что именно запрещено, когда нельзя шуметь и что грозит за нарушение закона в 2025 году.

Что регулирует закон города Москвы о тишине

Закон города Москвы о тишине № 42 от 12 июля 2002 года (в ред. на 2025 год) регулирует допустимый уровень шума, устанавливает «часы тишины» и меры ответственности за их нарушение. Важно понимать, что тишина — это не просто комфорт, это охраняемое законом право. Запреты касаются как бытового, так и строительного шума, а также громких мероприятий вблизи жилых домов.

Закон распространяется на все виды шумных действий, которые могут нарушить покой граждан, включая:

использование бытовой техники с усилителями звука;

громкую музыку, крики, пение;

ремонтные и строительные работы;

запуск пиротехники;

погрузочно-разгрузочные мероприятия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Закон о тишине в Москве: время, когда шум запрещен

Согласно актуальной редакции закона время тишины в столице строго ограничено:

В будние дни (с понедельника по пятницу) — с 23:00 до 07:00.

В выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00.

Дополнительно в будни запрещено шуметь с 13:00 до 15:00 — это так называемый тихий час.

Именно в эти временные отрезки не допускаются громкие звуки, включая ремонтные работы в Москве. Закон о тишине охватывает не только ночные часы, но и дневные, чтобы обеспечить спокойствие детей, пожилых людей и работающих граждан, нуждающихся в отдыхе.

Закон о тишине в Москве в будни: когда нельзя проводить ремонт

Закон о тишине в Москве в будни запрещает любые шумные действия в следующие часы:

С 13:00 до 15:00 — дневной тихий час.

С 19:00 до 09:00 — вечерне-утренний запрет.

С 23:00 до 07:00 — ночная тишина, действующая ежедневно.

Таким образом, разрешенный период для ремонтных работ в Москве по закону о тишине — только с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. Любые перфораторы, дрели и другие источники громкого шума в иное время — прямое нарушение закона.

Закон о тишине в Москве в выходные дни: особые ограничения

Закон о тишине в Москве в выходные дни устанавливает более жесткие ограничения:

Шум запрещен с 22:00 до 10:00.

Ремонт в выходные и праздники запрещен полностью — даже днем.

Это значит, что в субботу и воскресенье сверлить стены, монтировать потолки или громко перемещать мебель запрещено в любое время. Это касается как жилых квартир, так и нежилых помещений в жилых зданиях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Закон о ночной тишине в Москве

Закон о ночной тишине в Москве действует строго с 23:00 до 07:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники.

В это время нельзя:

слушать громкую музыку;

шуметь на улице;

пользоваться шумными бытовыми приборами;

проводить разгрузку товаров рядом с домами;

запускать салюты (исключение — новогодняя ночь).

Ремонтные работы в Москве: закон о тишине — 2025

Пожалуй, чаще всего москвичи жалуются на ремонтные работы в Москве. Закон о тишине 2025 года четко прописывает, когда их можно проводить:

В будни — с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

В выходные и праздничные дни ремонт запрещен полностью.

Исключение: если дом сдан менее 1,5 года назад, в нем разрешено проводить работы в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но с соблюдением ограничений по времени.

Что делать, если соседи нарушают закон о тишине

Если вы стали свидетелем нарушения, действуйте следующим образом:

Зафиксируйте факт шума — сделайте видео- или аудиозапись. Обратитесь в ОАТИ — Объединение административно-технических инспекций Москвы: телефон горячей линии: 8 (495) 690-77-00, добавочный 5. При нарушении в ночное время (с 23:00 до 07:00) звоните в полицию. Также можно оставить жалобу через: портал мэра Москвы;

мобильное приложение «Госуслуги Москвы»;

Единую диспетчерскую службу — 112.

Штрафы за нарушение закона о тишине

Закон о тишине в Москве — 2025 усилил меры наказания для нарушителей:

физические лица — штраф до 2000 руб.;

должностные лица — штраф до 8000 руб.;

юридические лица — штраф до 80 000 руб.

При повторных нарушениях в течение года штрафы увеличиваются. Особенно строго наказываются компании, проводящие строительные работы у жилых домов без согласования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о тишине. Москва: выходные — зона повышенной тишины

Нужно особо подчеркнуть, что закон о тишине в Москве в выходные направлен именно на обеспечение полноценного отдыха граждан. В 2024 году в ОАТИ поступило более 1000 жалоб от москвичей, столкнувшихся с шумом от соседей и строек по выходным. Это говорит о высокой актуальности проблемы.

Изменения в 2025 году: что нового?

В 2025 году в действие вступили следующие изменения:

введен удаленный способ подачи жалоб через «Госуслуги Москвы»;

увеличены штрафы за повторные нарушения;

усилен контроль за строительными площадками, особенно в жилых кварталах.

Также действует упрощенная система фиксации нарушений: гражданам больше не нужны специальные приборы — достаточно обычного телефона с функцией записи.

Московская область: аналогичный закон с поправками

Важно не путать: закон о тишине в Москве и закон Московской области — это разные нормативные акты. В Подмосковье действует № 16/2014-ОЗ с поправками на 2025 год.

Время тишины в будни — с 21:00 до 08:00.

В выходные и праздники — с 22:00 до 10:00.

Ремонтные работы запрещены:

в будни — с 19:00 до 09:00, а также с 13:00 до 15:00;



в выходные и праздники — полный запрет.

Вывод: почему важно соблюдать закон о тишине

Закон о тишине в Москве — 2025 — это не просто формальность, а механизм, который защищает право на тишину, здоровье и комфорт. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому, планируя ремонт или шумную вечеринку, обязательно учитывайте временные ограничения и уважайте соседей.

Соблюдение норм тишины — это не только гарантия отсутствия штрафов, но и залог добрососедских отношений.