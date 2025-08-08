Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя

Россияне смогут увидеть новый звездопад в ночь с 11 на 12 августа, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, для наблюдения за звездным дождем необходимо чистое небо и неяркая луна.

Последний звездный дождь был в начале июля, будет еще в ночь с 11 на 12 августа. Там было, конечно, существенно меньше, примерно 40 штук в час, но тоже можно заметить. Для того чтобы заметить, опять-таки, нужны хорошие условия: чтобы луна не подсвечивала и туч не было, — сказал Эйсмонт.

Он уточнил, что звездный дождь является рядовым явлением, однако иногда падающие в атмосферу объекты больше обычного, поэтому ярче светятся при сгорании. По словам ученого, на обломках астероида, которые все-таки достигают поверхности Земли почти сгоревшими, могут быть следы марсианской породы.

Картина такая — астероид ударяется о поверхность Марса, отражается и попадает в Землю. Таких найдено по крайней мере сотни. Если за этим всем наблюдать, то, с одной стороны, какие-то научные данные можно получить, но, с другой стороны, это просто интересно, — добавил Эйсмонт.

Ранее жители России наблюдали уникальное астрономическое явление — «клубничную луну», которая бывает лишь раз в 18 лет. Спутник Земли в эти дни приобрел особый красноватый оттенок из-за низкого положения над горизонтом.