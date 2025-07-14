Орган Сталина: почему нацисты боялись «Катюши» больше смерти

14 июля 1941 года Красная армия впервые применила установку реактивной артиллерии БМ-13, известную как «Катюша». Первый удар этих боевых машин батарея под командованием капитана Ивана Флерова нанесла по эшелонам вермахта, находившимся на станции Орша. Атака оказалась успешной, многие цели были поражены, а немцы — деморализованы. Характеристики «Катюши» — в инфографике NEWS.ru.

Машина могла запускать 16 снарядов — каждый с массой боевой части 5,5 кг — всего за 10 секунд. Перезарядка занимала лишь 3–5 минут, что позволяло быстро производить повторные залпы. Калибр снарядов составлял 132 мм — больше, чем у мощной 122-мм советской гаубицы М-30. Упор в применении «Катюши» был сделан не на точность, а на плотность огня и массовость ударов. Немцы назвали ее органом Сталина.

О БМ-13 ходили легенды. Одна из них — ради этой машины в Красной армии перепели знаменитую песню «Катюша» на стихи Михаила Исаковского. Куплет звучал так:

«Все мы любим душеньку „Катюшу“, все мы любим, как она поет! Из врага выматывает душу, а друзьям отвагу придает!»