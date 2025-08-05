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05 августа 2025 в 21:43

Уникальный рецепт аджики из ХIХ века: вы еще такого не пробовали!

Уникальный рецепт аджики из ХIХ века: вы еще такого не пробовали! Уникальный рецепт аджики из ХIХ века: вы еще такого не пробовали! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подготовьте 1 кг томатов (пюрировать), 300 г красного сладкого перца (мелко рубить), 200 г острого перца (семена частично удалить), 150 г чеснока (давленый), 40 г сушеных белых грибов (смолоть в пыль), 70 г вяленой клюквы (порубить), 1 ст. л. раздавленных ягод можжевельника (свежих или сушеных), 2 ст. л. морской соли, 1 ч. л. душистого перца горошком (смолоть), 100 мл облепихового сока, пучок укропа (мелко нарезать).

Грибную пыль залейте 50 мл теплой воды + 1 ст. л. коньяка (опционально), оставьте на 30 мин. Томатное пюре, рубленые перцы и чеснок поместите в кастрюлю. Доведите до кипения, убавьте огонь. Варите 25 мин, помешивая. Добавьте набухшую грибную смесь, клюкву, можжевельник, соль, перец. Тщательно перемешайте. Томите на малом огне 40 минут до густоты, часто помешивая. Влейте облепиховый сок, варите 10 минут. Снимите с огня, вмешайте рубленый укроп. Горячую аджику разлейте по стерильным банкам, закройте. Переверните, укутайте. Настаивайте неделю. С можжевельником не переборщите.

Идеальна к дичи, жареной картошке, блюдам из рыбы. Раскроет вкус сыра! Острота гибкая: регулируйте острый перец.

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горькийперец
Оксана Головина
О. Головина
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