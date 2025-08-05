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05 августа 2025 в 21:41

На Украине начали судить Жириновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шевченковском районном суде Киева проходит судебный процесс, в котором фигурантами выступают покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский и действующий министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сообщает издание «Страна.ua». Следующее заседание по этому делу назначено на 15 августа. В числе других обвиняемых значится председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Ранее стало известно, что музыкальный продюсер Юрий Бардаш, получивший в прошлом году российский паспорт и заочно приговоренный на Украине к 10 годам заключения, был объявлен в розыск правоохранительными органами этой страны. Музыкант является основателем и продюсером таких известных проектов, как Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», «Луна», «Коррупция».

До этого сообщалось, что худрук театра на Малой Бронной актер и режиссер Константин Богомолов оказался в списках базы украинского сайта «Миротворец». По данным реестра, он попал туда 20 июля. В качестве причины указана поддержка России.

Владимир Жириновский
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