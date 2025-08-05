Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols Продюсера группы Quest Pistols Юрия Бардаша объявили в розыск на Украине

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, получивший в прошлом году российский паспорт и заочно приговоренный на Украине к 10 годам заключения, объявлен в розыск правоохранительными органами этой страны, следует из базы данных СБУ. Музыкант является основателем и продюсером таких известных проектов, как Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», «Луна», «Коррупция».

Согласно данным из базы украинской спецслужбы, Бардаша объявили в розыск спустя четыре месяца после получения им российского паспорта. Документ о начале уголовного преследования был опубликован в конце мая 2024 года.

До этого стало известно, что российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Соответствующие данные содержатся в документах украинского ведомства.

Ранее сообщалось, что худрук театра на Малой Бронной актер и режиссер Константин Богомолов оказался в списках базы украинского сайта «Миротворец». По данным реестра, он попал туда 20 июля. В качестве причины указана поддержка России.