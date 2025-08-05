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05 августа 2025 в 21:29

В Госдуме оценили, дойдет ли дело лианозовского живодера до суда

Депутат Бурматов: доведение живодера из Лианозово до суда зависит от полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность в том, что виновный в издевательствах над псом Бонисом из Лианозово живодер будет найден. Однако, по его мнению, дойдет ли это дело до суда, зависит исключительно от эффективности полиции.

Я уверен, что найти его реально, учитывая, что преступление совершено в Москве. На самом деле вопрос только один: когда будут запрошены записи с камер видеонаблюдения? В Москве этими камерами обвешано все. Учитывая примерный район совершения преступления и время обнаружения этого животного, можно достаточно эффективно осуществить поиски. Важно, чтобы следователи, кто этим будет заниматься, не поленились и чтобы дело было возбуждено, а записи с камер видеонаблюдения затребованы, — подчеркнул Бурматов.

По его словам, сейчас лишь небольшой процент подобных дел доходит до суда. Но шанс посадить живодера в тюрьму все равно есть.

У меня, например, по тем делам, которыми я занимаюсь или по которым меня просят заняться люди, больший процент доходит, потому что, если я вижу, что где-то не дорабатывают сотрудники МВД, я подключаю вышестоящие инстанции. <…> Я знаю, что в Москве дают реальные сроки и сажают в тюрьму тех, кто совершает такие преступления, потому что у меня есть примеры. Когда я занимался такими делами, я сопровождал их и писал депутатские запросы, поднимал всех на уши, — пояснил он.

Ранее депутат заявил, что лианозовскому живодеру может грозить до пяти лет лишения свободы. По мнению Бурматова, виновный в насилии над псом, может оказаться серийным живодером, а Бонис — не единственной его жертвой.

2 августа Бониса обнаружили недалеко от кладбища в Лианозово. У пса были страшные раны, отекшая мордочка и заплывшие кровью глаза. Волонтеры забрали пса и начали подыскивать ветклинику. Но врачи отказывались браться за такой тяжелый случай — лишь в одной лечебнице согласились помочь.

В ходе обследования у малыша выявили перелом черепа, так как его били по голове, раны на пасти, так как живодер перевязывал ему морду веревкой, чтобы обезвредить, и множественные участки некроза с опарышами. Кроме того, он находится в состоянии шока и был сильно обезвожен, изможден и голоден.

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Владимир Бурматов
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