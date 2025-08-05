Стратегию ЕС в общении с Трампом назвали «игрой в поддавки»

Стратегию ЕС в общении с Трампом назвали «игрой в поддавки» Euractiv: ЕС сознательно подыгрывает Трампу, чтобы получить передышку

Евросоюз сознательно создает впечатление, что президент США Дональд Трамп всегда побеждает в переговорах. К такому выводу пришел руководитель отдела исследований ЕС/Европы в Немецком институте международных отношений и безопасности Николай фон Ондарза в своей колонке для портала Euractiv.

Такое допущение он сделал, проанализировав действия руководства объединения. Эта тонкая коммуникационная стратегия призвана дать Европе передышку, избегая худших сценариев в отношениях с США.

Иллюзия полной уступчивости ЕС возникла после двух ключевых событий: согласия европейских стран наращивать оборонные расходы до 2% ВВП и объявления торговой сделки с видимым дисбалансом обязательств.

Эксперт указывает, что многие детали намеренно не афишируются, чтобы не разоблачить блеф Трампа. Например, обязательства по европейским инвестициям в США касаются в основном частного сектора, который не подконтролен Еврокомиссии, то есть реальные уступки ЕС меньше деклараций.

Это показное унижение, возможно, могло бы обеспечить Европе кратковременную передышку. ЕС уже удалось избежать худших сценариев, <…> реальная цена не так высока, как может показаться после публичных заявлений Трампа, — говорится в статье.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев выразил мнение, что новая торговая сделка между США и Евросоюзом может привести к серьезным экономическим последствиям для европейских стран. В ЕС ожидается спад производства, который затронет, например, производителей автомобилей, констатировал эксперт.