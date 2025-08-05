В МИД РФ прокомментировали нападение на посольскую машину в Израиле

В МИД РФ прокомментировали нападение на посольскую машину в Израиле Захарова: атака на дипломатов РФ в Израиле стала нарушением Венской конвенции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала инцидент с участием российских дипломатов. В районе поселения Гиват-Асаф под Иерусалимом 30 июля группа поселенцев напала на служебный автомобиль диппредставительства при Палестинской национальной администрации (ПНА).

Машина с дипломатическими номерами перевозила сотрудников миссии, аккредитованных в МИД Израиля. Злоумышленники нанесли транспортному средству механические повреждения и угрожали российским дипломатам. Находившиеся на месте инцидента израильские военнослужащие не предприняли никаких попыток остановить нападение.

Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года <…>. Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы, — заявила Захарова.

Ранее она сообщала, что Москва согласна с оценками ООН, согласно которым гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела и приобрела характер катастрофы. По ее словам, позиция России по разрешению конфликта в Палестине не изменилась.