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05 августа 2025 в 21:05

Путин поддержал важную инициативу кабмина

Путин поддержал предложение кабмина по контактам при передаче осужденных в СНГ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин одобрил инициативу кабмина о подписании Первого факультативного протокола к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания ими назначенного наказания, говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов. Это предложение было направлено президенту в июле.

Считать целесообразным осуществить подписание протокола, предусмотренного настоящим распоряжением, на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, — отметил Путин.

Ранее президент России издал указ, в котором был уточнен порядок прохождения воинской службы в ВС РФ. Согласно подписанному документу, граждане других государств, состоящие на службе, смогут выполнять служебные задачи не только при объявлении чрезвычайного или военного положения, а также при вооруженных конфликтах, но и в период мобилизационных мероприятий.

Кроме того, новым указом глава государства разрешил использование конфискованных немаркированных товаров в гуманитарных целях. Распределение таких ресурсов будет осуществляться Росимуществом.

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