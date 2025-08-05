Путин поддержал важную инициативу кабмина

Российский лидер Владимир Путин одобрил инициативу кабмина о подписании Первого факультативного протокола к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания ими назначенного наказания, говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов. Это предложение было направлено президенту в июле.

Считать целесообразным осуществить подписание протокола, предусмотренного настоящим распоряжением, на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, — отметил Путин.

Ранее президент России издал указ, в котором был уточнен порядок прохождения воинской службы в ВС РФ. Согласно подписанному документу, граждане других государств, состоящие на службе, смогут выполнять служебные задачи не только при объявлении чрезвычайного или военного положения, а также при вооруженных конфликтах, но и в период мобилизационных мероприятий.

Кроме того, новым указом глава государства разрешил использование конфискованных немаркированных товаров в гуманитарных целях. Распределение таких ресурсов будет осуществляться Росимуществом.