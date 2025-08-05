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05 августа 2025 в 19:41

Амстердам предупредили о последствиях военных поставок Киеву

Посольство РФ: поставки Нидерландами вооружений Украине только затянут конфликт

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Global Look Press

Российское посольство в Гааге предупредило Нидерланды о негативных последствиях поставок оружия Украине. Как сообщили в дипмиссии, решение Амстердама закупить для Киева американское вооружение на €500 млн (около 46,3 млрд рублей) лишь затянет конфликт, передает ТАСС.

Рассматриваем недавнее решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине, — заявили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что такие поставки не приблизят мирное урегулирование, а их финансирование ляжет дополнительным бременем на европейских налогоплательщиков. Поставки осуществляются в рамках нового механизма PURL, позволяющего союзникам закупать оружие для Украины из американских запасов.

Ранее и. о. министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна станет первым членом НАТО, который поставит Украине оружие американского производства на €500 млн. В пакет вооружений войдут компоненты для зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасы к ним.

Россия
Украина
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