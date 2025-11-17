Песков раскрыл, есть ли в России сторонники конфронтации с НАТО

Сторонников какой-либо конфронтации с Североатлантическим альянсом в России нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, высказывание главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о якобы надвигающейся войне между НАТО и РФ свидетельствует, что в странах Альянса зашлись в милитаристской риторике.

В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению нашей безопасности и наших законных интересов, — отметил он.

Ранее Писториус заявил, что в ближайшем будущем может начаться война между Североатлантическим альянсом и Россией. В связи с этим он призвал улучшить ВС стран НАТО. Также министр обратил внимание, что некоторые военные историки уже считают, что Запад провел последнее мирное лето.

До этого сообщалось о начале военных учений НАТО Dacian Fall 2025 в Румынии и Болгарии. В них, помимо упомянутых стран, участвуют еще восемь государств Альянса: Бельгия, Северная Македония, Франция, Испания, Италия, Польша, Португалия и Люксембург.