Москвичей просят отказаться от машин в пользу метро Дептранс призвал жителей Москвы использовать метро для поездок вечером среды

Департамент транспорта Москвы совместно с ЦОДД рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок на личном транспорте вечером 5 августа и пользоваться метро. В пресс-службе ведомства пояснили, что в центральной части города, на ТКК в районе Тульской эстакады и Ярославском шоссе в сторону области ожидаются локальные затруднения движения.

ЦОДД: в центре возможны локальные ограничения движения — вечером лучше отложить поездки на авто или использовать городской транспорт, — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что в условиях возможных ограничений движения оптимальным решением станет использование метрополитена. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и воздержаться от использования мобильных телефонов во время управления транспортным средством.

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