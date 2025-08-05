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05 августа 2025 в 21:42

Москвичей просят отказаться от машин в пользу метро

Дептранс призвал жителей Москвы использовать метро для поездок вечером среды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы совместно с ЦОДД рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок на личном транспорте вечером 5 августа и пользоваться метро. В пресс-службе ведомства пояснили, что в центральной части города, на ТКК в районе Тульской эстакады и Ярославском шоссе в сторону области ожидаются локальные затруднения движения.

ЦОДД: в центре возможны локальные ограничения движения — вечером лучше отложить поездки на авто или использовать городской транспорт, — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что в условиях возможных ограничений движения оптимальным решением станет использование метрополитена. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и воздержаться от использования мобильных телефонов во время управления транспортным средством.

Ранее москвичи массово жаловались на сбои геолокации в приложениях такси и доставки. Согласно сервису «Яндекс Карты», многих пользователей перебрасывает в крымский Симферополь, даже если они на самом деле находятся за МКАД. Некорректное определение местоположения фиксировалось в течение нескольких дней.

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