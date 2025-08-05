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05 августа 2025 в 21:17

Назван виновник катастрофы батискафа Titan

Береговая охрана США обвинила OceanGate в трагедии с батискафом Titan

Фото: OceanGate Expeditions/Handout via Xinhua/Global Look Press

Компания OceanGate признана виновной в катастрофе батискафа Titan, сообщает Морской совет по расследованиям Береговой охраны США. Ведомство опубликовало официальный отчет, согласно которому причиной трагедии стали системные ошибки в проектировании, сертификации и техническом обслуживании аппарата.

Ненадлежащие процедуры проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы привели к разрушению корпуса судна, — говорится в документе.

Расследование также выявило проблемы в корпоративной культуре OceanGate. Отмечается, что компания игнорировала внешние замечания по безопасности, а действующие международные и внутренние нормы оказались недостаточно строгими, чтобы предотвратить запуск небезопасного судна. В качестве рекомендаций Морской совет предложил ужесточить требования: ввести обязательную регистрацию всех батискафов и усилить контроль за соблюдением протоколов безопасности.

Ранее в Суэцком заливе затонула морская буровая установка во время буксировки тремя судами в районе Гебель-эз-Зейт. По данным египетских СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека, а шесть пропали без вести. Всего спасателям удалось эвакуировать 21 члена экипажа.

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