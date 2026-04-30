Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы «Титана» Останки миллиардеров подняли спустя три года после ЧП с батискафом «Титан»

Спустя почти три года после катастрофы батискафа Титан, затонувшего в Атлантике во время экспедиции к Титанику, спасателям удалось поднять останки погибших, сообщила Кристин Давуд, потерявшая мужа и 19-летнего сына. По ее словам, которые приводит The Guardian, их идентифицировали с помощью ДНК-тестов.

В материале сказано, что часть найденных останков так и не удалось разделить из-за смешения ДНК. Давуд призналась, что не стала забирать такие фрагменты.

По версии следователей, причиной гибели людей стало мгновенное разрушение корпуса из-за давления на глубине. По мнению экспертов, жертвы даже не успели осознать, что происходит.