«Не обсуждается»: в Мексике рассказали о радикальном предложении Трампа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее американский коллега Дональд Трамп предлагал ввести армию США на территорию ее страны. Это предложение было решительно отвергнуто Мехико.
Шейнбаум подтвердила инцидент на пресс-конференции в Национальном дворце, комментируя влияние вопросов безопасности на отношения с США. По ее словам, экс-президент США озвучил эту идею в ходе одного из звонков.
Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла. И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается, — подчеркнула глава государства.
По словам Шейнбаум существуют и другие приемлемые формы взаимодействия между странами. Они должны основываться на взаимном уважении к суверенитету и исключать какое-либо подчинение.
Мексиканский президент указала, что сотрудничество возможно, например, в сфере взаимного обмена информацией между Вашингтоном и Мехико. Она настаивает на том, что любые совместные действия в сфере безопасности должны строго соблюдать суверенитет Мексики, приведя обмен разведданными как пример конструктивного партнерства без нарушения этого принципа.
Ранее Шейнбаум после переговоров с Трампом заявляла, что правительство страны направит дополнительно 10 тысяч бойцов Национальной гвардии на американскую границу для борьбы с наркотрафиком. Руководство США в свою очередь обязалось усилить работу по предотвращению контрабанды оружия в Мексику.