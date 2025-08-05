Украинский чиновник спрятал взятку в пакет с яблоками и попался Судью из Днепропетровской области задержали за взятку в пакете с яблоками

Судью горрайонного суда в Днепропетровской области задержали за взятку, спрятанную в пакет с яблоками, сообщает «Страна.ua». По версии следствия, он получил деньги за оправдательный приговор в уголовном деле. Купюры в иностранной валюте находились в прозрачном пакете вместе с фруктами.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата Верховной рады Алексея Кузнецова и экс-главу Луганской ОВА Сергея Гайдая по подозрению в коррупции. Их обвиняют в организации схемы с завышением цен при закупке беспилотников и средств РЭБ для ВСУ. По данным СМИ, один из контрактов был завышен на $80 тысяч (6,4 млн рублей), а часть средств вернулась к участникам сделки в виде «откатов».

До этого депутат Рады Юрий Камельчук заявлял, что Украина ежегодно теряет 400 млрд гривен (770 млрд рублей) из-за коррупции на таможне. Политик недоумевает, почему антикоррупционные органы не возбуждают дела против ответственных за эти схемы чиновников, несмотря на масштабные финансовые потери бюджета.