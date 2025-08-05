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05 августа 2025 в 21:44

ТАСС: самолет со спецпосланником Уиткоффом вылетел из США

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Самолет, на борту которого может находиться специальный посланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Соединенных Штатов, сообщает ТАСС. Данные диспетчеров подтверждают вылет.

Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США, — уточнил источник.

Ранее сообщалось о возможном визите Уиткоффа в Москву 6 августа. Американские источники подтверждали эту дату, однако Кремль воздерживался от предварительных комментариев. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность подобных контактов.

Позднее политолог Норат Аджамян предположил, что во время визита Уиткоффа в Москву может обсуждаться формат переговоров по Украине, включая возможность воздушного перемирия. Как отметил эксперт, достижение договоренностей способно отсрочить новые санкции США. При этом он также предупредил, что встреча может остаться символическим жестом без практических последствий.

Кроме того, Berliner Zeitung писала, что визит Уиткоффа способен прояснить, ведутся ли между Россией и Украиной неофициальные переговоры. Издание обратило внимание на роль главы Белого дома Дональда Трампа в инициативе, но скептически оценило шансы на скорый мир.

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