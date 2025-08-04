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04 августа 2025 в 11:40

На Дальнем Востоке умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

Старейший ветеран ВОВ Иван Мудрак умер на 106-м году жизни в Приамурье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Амурской области умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Иван Мудрак, сообщает газета «Амурская правда» со ссылкой на его родственников. Фронтовик скончался в возрасте 105 лет в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района.

В издании отметили, что Мудрак родился 13 мая 1920 года. Однако во времена Великой Отечественной ему выдали новый паспорт, «омолодив» мужчину и указав датой рождения 1921 год.

В годы войны мужчина нес службу в разведке под Уссурийском, а позднее участвовал в боях в Маньчжурии. За проявленное мужество был удостоен ордена «За отвагу», а также получил знаки отличия «Отличный разведчик» и «За победу над Японией». После победы остался жить на Дальнем Востоке, где освоил профессию комбайнера и посвятил остаток жизни сельскому хозяйству — вплоть до выхода на пенсию.

Свою жену Капитолину, которая была младше его на пять лет, Мудрак встретил в 1946 году. Вместе они вырастили пятерых детей. Также у них 10 внуков, 15 правнуков и три праправнука.

Церемония прощания с ветераном состоится в его родном доме — в селе Нижняя Ильиновка на улице Кооперативной. Похоронят фронтовика на местном кладбище.

Ранее в Тверской области на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев, оставивший подпись на стене Рейхстага в 1945 году. Уход из жизни фронтовика совпал с его днем рождения — 28 июля ему исполнилось 102 года.

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