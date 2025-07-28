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28 июля 2025 в 13:05

Ушел из жизни оставивший подпись на Рейхстаге ветеран

В Тверской области умер расписавшийся на Рейхстаге 102-летний ветеран Сычев

Спартак Сычев Спартак Сычев Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Тверской области на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев, оставивший подпись на стене Рейхстага в 1945 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Уход из жизни фронтовика совпал с его днем рождения — 28 июля ему исполнилось 102 года.

Соболезнования родным и близким Спартака Андреевича выразил губернатор Игорь Руденя, отметили в областной администрации. Глава региона подчеркнул, что Сычев прошел славный боевой путь, участвуя в ключевых сражениях войны.

Он мужественно сражался с врагом в величайших битвах на Курской дуге и подо Ржевом, освобождал Киев. В 1945 году он лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене поверженного рейхстага в Берлине. Невозможно переоценить вклад Спартака Андреевича в дело патриотического воспитания нашей молодежи, заботу о сохранении исторической правды о подвиге нашего народа, — заявил Руденя.

Спартак Сычев родился в Москве в 1923 году, а свой боевой путь начал в 1942 году на Калининском фронте. В составе 129-й отдельной стрелковой бригады он освобождал Ржев, сражался на Курской дуге, участвовал в освобождении Украины, Польши и Чехословакии, штурмовал Берлин.

Ранее глава Ивановского округа Валентина Ольшевская сообщала, что в Приамурье умер ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава сельсовета Георгий Ус. Ему было 100 лет. Администрация округа выразила соболезнования семье и близким ветерана.

Прежде в Геленджике скончался 104-летний ветеран ВОВ Иван Кубраков, он участвовал в обороне Севастополя. Глава города Алексей Богодистов подчеркнул, что ветеран поражал жизнелюбием и мудростью, а также всегда пытался быть полезным людям. Юбилей Победы в этом году Кубраков отметил на Красной площади.

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