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26 июля 2025 в 16:35

Скончался 104-летний участник обороны Севастополя

Мэр Богодистов: в Геленджике умер 104-летний ветеран ВОВ Иван Кубраков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Геленджике скончался 104-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Кубраков, он участвовал в обороне Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов. По его словам, ветеран поражал жизнелюбием и мудростью, а также всегда пытался быть полезным людям.

Ветеран прошел всю войну, за что был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью Жукова. Юбилей Победы в этом году Кубраков отметил на Красной площади.

Вместе с Иваном Ивановичем Курбаковым уходит целая эпоха. Наш долг — сохранить память о таких людях и передавать их историю следующим поколениям, — говорится в публикации.

Богодистов выразил соболезнования родным и близким умершего. Прощание с ветераном пройдет 29 июля на кладбище села Архипо-Осиповка.

Ранее власти Латвии признали опасным для государства 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова. Причиной такого отношения к пенсионеру стал его отказ подписать «анкету лояльности» с осуждением СВО и российского правительства.

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