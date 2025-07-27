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27 июля 2025 в 07:12

В Приамурье умер 100-летний ветеран Георгий Ус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приамурье умер ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава сельсовета Георгий Ус, сообщила в своем Telegram-канале глава Ивановского округа Валентина Ольшевская. Ему было 100 лет. Администрация округа выразила соболезнования семье и близким ветерана.

Сегодня мы потеряли человека, который был символом мужества, чести и самоотверженности для всех жителей нашего округа и далеко за его пределами. <…> Его имя стало синонимом доброты, мудрости и человечности, — подчеркнула она.

Ус родился 2 октября 1924 года в Ивановке. Он ветеран Великой Отечественной войны, морпех Тихоокеанского флота, разведчик, награжден боевыми наградами. После войны более 30 лет возглавлял родную Ивановку. Благодаря ему село превратилось в одно из самых процветающих в области. Выйдя на пенсию, в 85-летнем возрасте продолжил работу в статусе советника губернатора региона.

Ранее в Геленджике скончался 104-летний ветеран ВОВ Иван Кубраков, он участвовал в обороне Севастополя. Глава города Алексей Богодистов подчеркнул, что ветеран поражал жизнелюбием и мудростью, а также всегда пытался быть полезным людям. Юбилей Победы в этом году Кубраков отметил на Красной площади.

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