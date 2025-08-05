«Европы нет, чего нам бояться?»: в России одобрили лимит на легионеров

«Европы нет, чего нам бояться?»: в России одобрили лимит на легионеров Экс-игрок сборной России Быстров одобрил ужесточение лимита на легионеров

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Быстров одобрил возможное ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. В интервью Sport24 он заявил, что формат «пять на поле, десять в заявке» позволит развивать юношеские школы и детский футбол.

Формат 5+10 вообще отличный. Я за лимит. В чем минусы? У нас лучше будут относиться к школам, будут вкладывать туда деньги и развивать детско-юношеский футбол. По крайней мере, должны так делать. Нужно не друг у друга воровать игроков, а своих растить, а потом внедрять в состав, — считает Быстров.

Он поделился, что успех от введения нового лимита будет зависеть от руководства клубов. По его мнению, им не стоит перекупать друг у друга одних и тех же иностранных футболистов и ставить в состав тех, кто этого не заслужил.

Европы нет, чего нам бояться? Самое время развивать свой детско-юношеский футбол и больше вкладывать в него, — подчеркнул спортсмен.

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что планирует принять решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге со следующего сезона. Он отметил, что стоит лишь обсудить горизонт и плавность введения, однако приказ подпишут в этом году, чтобы облегчить клубам планирование.