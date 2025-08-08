Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности

Два человека в масках ограбили отделение «Почты России» в Москве. Что об этом известно, какие подробности представили правоохранители, как преступникам удалось вынести почти 5 млн рублей?

Что известно об ограблении «Почты России» в Москве

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что утром 8 августа двое неизвестных в масках ограбили отделение «Почты России» на улице Медиков в Москве.

«Угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно, похищено порядка 4,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств открытого хищения денежных средств. Ведомство координирует работу правоохранителей, устанавливается местонахождение злоумышленников.

В «Почте России» сообщили NEWS.ru, что в результате разбойного нападения никто не пострадал. Там добавили, что инцидент никак не повлияет на работу отделения, а все деньги, в том числе похищенные, были застрахованы.

«Наши сотрудники не пострадали. Мы оказываем содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления. Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме», — отметили в компании.

Были ли еще подобные случаи

В конце июля правоохранители задержали налетчика, который напал на ювелирный магазин в Кемеровской области. Мужчина вооружился топором и пистолетом, ворвался в помещение, разбил витрины и унес около 160 цепочек. Общий ущерб составил более 8,5 млн рублей.

Машину злоумышленника остановили на трассе в Новосибирск. Внутри была найдена канистра, полностью забитая золотом. Также правоохранители обнаружили закопанный в лесу пистолет и выброшенный в воду топор.

В Красноярске мужчина пенсионного возраста ограбил магазин с игрушечным пистолетом. Россиянин вошел в здание, пригрозил «оружием» и забрал около 11 тысяч рублей. На нем была маска. Налетчик не успел далеко уйти, вскоре его задержали.

Похожий эпизод произошел в Тюмени. Там мужчина украл рюкзак с 5 млн рублей у здания банка. В МВД считают, что он подкараулил клиента, который только что получил деньги, напал на него с игрушечным пистолетом и скрылся. Часть украденных средств удалось вернуть. В доме подозреваемого, помимо денежных средств и орудия преступления, полицейские нашли скрытые камеры и жесткие диски. Правоохранители устанавливают, не следил ли он за своими жертвами заранее.

В Кирове группа пенсионерок украла товары в супермаркете. По имеющимся данным, женщины, притворяясь, что выбирают резиновые тапочки, похитили водку, масло, сыр и мясо. Камеры наблюдения зафиксировали, как пенсионерки по очереди подходили к полке с алкоголем и прятали продукты в сумки.

В конце мая в Новой Москве задержали одного из подозреваемых в ограблении курьера с 127 млн рублей в Москва-Сити. Злоумышленник открыл огонь, но был оперативно обезврежен силовиками. Нападение на курьера произошло у башни «Империал». Мужчина согласился перевезти чемодан с наличными за 10 тысяч рублей. Клиент передал ему кейс и заявил, что внутри 127 млн рублей. Почти сразу после этого на курьера напали — ударили по голове и отобрали посылку. Потерпевший сообщил, что «бородатых» налетчиков было не меньше шести и четырех из них он готов опознать.

