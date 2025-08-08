Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 14:19

Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью

Ученый Эйсмонт назвал обычным явлением пролет астероида над Иркутской областью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пролет астероида над Иркутской областью является вполне обычным явлением, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, подобные события происходят регулярно, так как в атмосферу Земли ежегодно попадает около миллиона небольших небесных тел.

То, что в Иркутске был замечен падающий и сгоревший объект, метеорит, — это совсем не редкое явление. Наоборот, очень даже частое, потому что количество небесных тел небольших размеров, которые за год достигают атмосферы Земли, — около миллиона, то есть это очень много. И конечно, не все их замечают. В основном эти метеориты падают в те районы, которые покрыты водой, то есть в океаны. И там их некому наблюдать, — пояснил Эйсмонт.

Он отметил, что в определенные периоды, когда Земля проходит через шлейф кометы, можно наблюдать метеоритные дожди. По его словам, во время них в атмосфере сгорают тысячи мелких частиц.

Бывают сезоны, когда совсем мелкие объекты, фактически равные уровню пылинок, довольно часто попадают в атмосферу. Это явление называется звездным или метеоритным дождем. Это происходит, когда Земля проходит сквозь те области космоса, где пролетает комета. Комета оставляет за собой такой шлейф, хвост. Когда Земля сквозь этот хвост пролетает, мы наблюдаем этот самый звездный дождь. Иногда это довольно обильные звездопады. Можно наблюдать до тысячи комет в час, но это когда повезет, — резюмировал Эйсмонт.

Ранее астроном и профессор Сергей Язев заявил, что над Иркутской областью в ночь на 8 августа пролетел астероид. По его словам, он сгорел на высоте около 20–30 километров. Яркое свечение небесного тела успело зафиксировать несколько видеокамер.

астероиды
Иркутская область
космос
ученые
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Мария Зеленина
М. Зеленина
