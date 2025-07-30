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30 июля 2025 в 19:03

Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница столицы устроила рискованную помывку окон, стоя на тумбе кондиционера, прикрепленного на фасаде жилого здания, сообщает «Москва 24». Девушку снял на видео один из ее соседей по дому на улице Гарибальди.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как москвичка с тряпкой спокойно стоит на тумбе кондиционера и намывает окна. Причем существенная высота, на которой происходило экстремальное наведение чистоты, ее совершенно не смущала.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент спасения жительницы Москвы, которая чуть не выпала из окна. На кадрах видно, как женщина, сидевшая на подоконнике третьего этажа, вылезла в окно и повисла на раме. Затем она сорвалась, однако спасатель смог в воздухе ее подхватить. Инцидент произошел на улице Огородная Слобода.

Кроме того, в подмосковных Мытищах 16-летняя девушка выпала из окна и разбилась, едва не упав на проходивших мимо школьников. Очевидцы заявили, что слышали истошный крик погибшей, а затем звук удара о землю.

Москва
многоэтажки
кондиционеры
окна
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