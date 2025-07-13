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13 июля 2025 в 16:24

Момент спасения едва не выпавшей из окна москвички попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве спасатели помогли женщине, которая едва не выпала из окна, видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. Судя по кадрам, жительница столицы сидела на подоконнике третьего этажа, а затем вылезла из окна и повисла на раме. Во время падения женщину поймали.

Происшествие случилось на улице Огородная Слобода. Спасателей вызвали соседи, которые около получаса отвлекали москвичку разговорами до их приезда.

Ранее на востоке Москвы в ночь на 5 июля гражданин Ирана выпал из окна. Инцидент произошел примерно в 01:30 на Хабаровской улице. Именно там и был обнаружен 38-летний мужчина с серьезными травмами. С переломами таза и позвоночника пострадавший был экстренно госпитализирован.

До этого в Челябинской области 17-летняя девушка упала со скалы высотой 100 метров. Инцидент произошел на обзорной площадке горы Маяк в Юрюзани. По предварительной версии, подросток могла оступиться из-за внезапного ухудшения самочувствия. Со слов очевидца, девушка перед падением делала фотографии и успела разместить несколько снимков в соцсетях.

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