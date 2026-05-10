На Урале девочка за три недели потеряла всю семью, пока лежала в больнице

Девочка из свердловского села Ленского за три недели потеряла отца, мать, братьев и сестер, пишет KP.RU. Часть из них умерла при пожаре. Родные погибли, когда подросток лежала в больнице Екатеринбурга.

Отец 14-летней школьницы погиб в ДТП в апреле. Его супруга и четверо детей погибли при пожаре в доме в начале мая. Матери было 35 лет, а детям по 16, 11, девять и восемь лет.

По словам соседей, тревогу забил коллега женщины, заметив ее отсутствие на работе и пропуск занятий детьми. Подойдя к дому, он почувствовал запах дыма и вызвал пожарных, однако из-за сильного задымления не смог попасть внутрь. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Огонь в доме охватил семь квадратных метров. Точную причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС. Приоритетной версией является неисправность электрического оборудования. Отмечается, что семья состояла на внутришкольном учете. Правоохранители организовали проверку.

До этого в подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте, устроенного подростком. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки.