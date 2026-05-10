День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 19:34

На Урале девочка за три недели потеряла всю семью, пока лежала в больнице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Девочка из свердловского села Ленского за три недели потеряла отца, мать, братьев и сестер, пишет KP.RU. Часть из них умерла при пожаре. Родные погибли, когда подросток лежала в больнице Екатеринбурга.

Отец 14-летней школьницы погиб в ДТП в апреле. Его супруга и четверо детей погибли при пожаре в доме в начале мая. Матери было 35 лет, а детям по 16, 11, девять и восемь лет.

По словам соседей, тревогу забил коллега женщины, заметив ее отсутствие на работе и пропуск занятий детьми. Подойдя к дому, он почувствовал запах дыма и вызвал пожарных, однако из-за сильного задымления не смог попасть внутрь. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Огонь в доме охватил семь квадратных метров. Точную причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС. Приоритетной версией является неисправность электрического оборудования. Отмечается, что семья состояла на внутришкольном учете. Правоохранители организовали проверку.

До этого в подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте, устроенного подростком. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки.

Регионы
Свердловская область
Урал
пожары
смерти
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.