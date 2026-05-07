В Москве ребенок выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара

На юго-востоке Москвы ребенок выпрыгнул из окна, чтобы спастись от пожара, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Пожар случился в квартире дома на улице Степана Шутова. Пострадавшего осматривают врачи. ЧП случилось на кухне, где находились двое детей.

Предварительно, четырехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа. Информации о втором ребенке пока нет. Все причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в красноярском поселке Дубинино при пожаре погибли трое детей в возрасте одного, трех и четырех лет. Трагедия произошла, когда их мать отлучилась в магазин. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительно, в комнате из-за короткого замыкания загорелся телевизор. По информации источников, малыши погибли уже в больнице из-за отравления дымом.

В подмосковном Хотьково до этого произошел сильный пожар в квартире, унесший жизнь двухлетней девочки. В это время в помещении находились еще двое детей — шести и девяти лет. Брат и сестра успели самостоятельно выбраться из огня.