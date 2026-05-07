День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 20:00

В Москве ребенок выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На юго-востоке Москвы ребенок выпрыгнул из окна, чтобы спастись от пожара, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Пожар случился в квартире дома на улице Степана Шутова. Пострадавшего осматривают врачи. ЧП случилось на кухне, где находились двое детей.

Предварительно, четырехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа. Информации о втором ребенке пока нет. Все причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в красноярском поселке Дубинино при пожаре погибли трое детей в возрасте одного, трех и четырех лет. Трагедия произошла, когда их мать отлучилась в магазин. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительно, в комнате из-за короткого замыкания загорелся телевизор. По информации источников, малыши погибли уже в больнице из-за отравления дымом.

В подмосковном Хотьково до этого произошел сильный пожар в квартире, унесший жизнь двухлетней девочки. В это время в помещении находились еще двое детей — шести и девяти лет. Брат и сестра успели самостоятельно выбраться из огня.

Москва
пожары
дети
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.