В Иране сделали заявление об иностранных судах в Ормузском проливе Гариб-Абади: присутствие иностранных судов приведет к милитаризации Ормуза

Появление любых иностранных военных кораблей в акватории Ормузского пролива неизбежно приведет к его милитаризации и дальнейшей эскалации кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади в социальной сети X. Так он прокомментировал планы европейских стран по отправке военной миссии в регион.

Любое развертывание иностранных военных кораблей вокруг Ормузского пролива под предлогом защиты судоходства является эскалацией кризиса и милитаризацией жизненно важного морского пути, — написал он.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что власти Исламской Республики не будут пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против Тегерана. По его словам, такие меры будут приняты безусловно.

До этого стало известно, что силы Ирана вынудили три американских эсминца покинуть Ормузский пролив. Военно-морские силы КСИР заявили о проведении крупномасштабной совместной операции, в ходе которой был нанесен «значительный ущерб» американским военно-морским силам.