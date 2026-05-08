Спасатели эвакуировали женщину с трехлетним ребенком из домика на Камчатке

Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали женщину с трехлетним ребенком, которые не могли самостоятельно выбраться из охотничьего домика на Камчатке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Люди оказались заблокированы из-за весенней распутицы и вскрытия рек.

Инцидент произошел в Быстринском районе, примерно в 200 километрах от села Эссо на реке Левая Россошина. В охотничьем домике находились мужчина, женщина и трехлетний ребенок. Из-за паводка и размытых дорог они не могли самостоятельно вернуться в село. Их родственница обратилась к спасателям за помощью. Мужчина, находившийся вместе с ними, решил остаться на месте.

Операция прошла успешно. Спасатели продолжают мониторинг ситуации в регионе в связи с паводкоопасным периодом.

Ранее одна из участниц смертельного похода на Камчатке рассказала, что вернулась в Петербург и вышла на работу. По ее словам, выжившие члены группы не дают интервью на широкую аудиторию.