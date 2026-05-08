День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 10:16

Спасатели эвакуировали женщину с трехлетним ребенком из домика на Камчатке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали женщину с трехлетним ребенком, которые не могли самостоятельно выбраться из охотничьего домика на Камчатке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Люди оказались заблокированы из-за весенней распутицы и вскрытия рек.

Спасатели МЧС России на Камчатке эвакуировали женщину и ребенка из труднодоступной местности на вертолете Ми-8, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в Быстринском районе, примерно в 200 километрах от села Эссо на реке Левая Россошина. В охотничьем домике находились мужчина, женщина и трехлетний ребенок. Из-за паводка и размытых дорог они не могли самостоятельно вернуться в село. Их родственница обратилась к спасателям за помощью. Мужчина, находившийся вместе с ними, решил остаться на месте.

Операция прошла успешно. Спасатели продолжают мониторинг ситуации в регионе в связи с паводкоопасным периодом.

Ранее одна из участниц смертельного похода на Камчатке рассказала, что вернулась в Петербург и вышла на работу. По ее словам, выжившие члены группы не дают интервью на широкую аудиторию.

Регионы
Камчатка
МЧС
спасатели
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.