Выжившая в походе на Камчатке туристка рассказала о жизни после трагедии

Одна из участниц смертельного похода на Камчатке рассказала, что вернулась в Петербург и вышла на работу, сообщает «КП-Петербург». По ее словам, выжившие члены группы не дают интервью на широкую аудиторию.

На вопросы мы отвечаем, но не широкой общественности, а компетентным органам, родным и близким. Слушать оценку наших действий от каждого «эксперта» в интернете нам ничем не поможет, — рассказала участница похода.

Также девушка призналась, что не пострадала физически, однако получила психологическую травму. По ее словам, отказ от общения с журналистами был общим решением группы.

Ранее спасатель Денис Киселев заявил, что установленная в неположенном месте палатка может быть одной из нескольких причин обморожения туристов на Камчатке. По его словам, чаще всего к трагедии ведет несколько факторов.