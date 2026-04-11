Альпинист озвучил возможную причину смерти туристов на Камчатке

Установленная в неположенном месте палатка может быть одной из нескольких причин обморожения туристов на Камчатке, сообщил aif.ru спасатель Денис Киселев. По его словам, чаще всего к трагедии ведут несколько факторов.

Любой поход по горам опасен, особенно в межсезонье. Вряд ли палатка была единственной причиной обморожения, обычно это комплекс причин. Они могли переставить ее в процессе, чтобы хоть как-то укрыться, но бывает, что на выбор места и перстановку нет сил или не захотели, — пояснил эксперт.

Местные туристические гиды добавили, что разговаривали с туристами перед их походом, и те показались им опытными ребятами. Однако в случае, если в дело вмешалась стихия, опыт не всегда играет роль.