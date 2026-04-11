Альпинист озвучил возможную причину смерти туристов на Камчатке

Установленная в неположенном месте палатка может быть одной из нескольких причин обморожения туристов на Камчатке, сообщил aif.ru спасатель Денис Киселев. По его словам, чаще всего к трагедии ведут несколько факторов.
Любой поход по горам опасен, особенно в межсезонье. Вряд ли палатка была единственной причиной обморожения, обычно это комплекс причин. Они могли переставить ее в процессе, чтобы хоть как-то укрыться, но бывает, что на выбор места и перстановку нет сил или не захотели, — пояснил эксперт.
Местные туристические гиды добавили, что разговаривали с туристами перед их походом, и те показались им опытными ребятами. Однако в случае, если в дело вмешалась стихия, опыт не всегда играет роль.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю опубликовала кадры эвакуации пропавших туристов. На видео можно рассмотреть, как людей по одному заводят в вертолеты и передают в руки спасателей. В салоне их осмотрели медики.
Тем временем Следственные органы Камчатского края инициировали уголовное расследование по факту исчезновения группы туристов. Дело возбуждено по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.