10 апреля 2026 в 07:26

Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух туристов

Следственные органы Камчатского края инициировали уголовное расследование по факту исчезновения группы туристов, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. Двое из них были найдены мертвыми утром 10 апреля.

Дело возбуждено по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства трагедии, а также лица, ответственные за безопасность туристов во время похода.

Следственными органами СК России по Камчатскому краю по факту исчезновения группы туристов, двое из которых обнаружены мертвыми, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что изначально туристов было девять. Позже семеро из группы отделились и пошли по несокращенному маршруту, после чего связь с ними была потеряна. Утром, 10 апреля, спасатели нашли тела двух пропавших. Остальные пятеро туристов находились в более безопасной зоне за перевалом. Они выжили, однако врачи зафиксировали у них сильное обморожение.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
