День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 18:54

В Канаде засняли мотоцикл, «припаркованный» на столбе после ДТП

Мотоцикл повис на светофоре после ДТП на перекрестке в Канаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мотоцикл после ДТП оказался на столбе светофора над оживленным перекрестком в Канаде, сообщает CBC. Курьезная авария произошла в провинции Британская Колумбия.

На пересечении двух улиц столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, от удара байк отбросило прямо на конструкцию светофора. Мотоциклист получил серьезные травмы, однако угрозы его жизни нет.

Водитель автомобиля не пострадал. Один из очевидцев рассказал, что сначала заметил на дороге разбитую машину, а затем начал искать второго участника аварии и очень удивился, когда увидел его в воздухе.

Потом я поднял глаза и увидел мотоцикл прямо над собой — это было какое-то безумие, — рассказал свидетель.

Ранее сообщалось, что никто не понес ответственности за гибель известной девушки-байкера Татьяны Озолиной, прославившейся под псевдонимом МотоТаня. Источник, знакомый с ходом расследования в Турции, рассказал, что из дела пропали важные улики. Так, например, в ходе разбирательства один из свидетелей изменил первоначальные показания, которые доказывали вину турецкого байкера.
Мир
Канада
ДТП
мотоциклы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидного «убийцу» сердца
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.