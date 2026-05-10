В Канаде засняли мотоцикл, «припаркованный» на столбе после ДТП Мотоцикл повис на светофоре после ДТП на перекрестке в Канаде

Мотоцикл после ДТП оказался на столбе светофора над оживленным перекрестком в Канаде, сообщает CBC. Курьезная авария произошла в провинции Британская Колумбия.

На пересечении двух улиц столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, от удара байк отбросило прямо на конструкцию светофора. Мотоциклист получил серьезные травмы, однако угрозы его жизни нет.

Водитель автомобиля не пострадал. Один из очевидцев рассказал, что сначала заметил на дороге разбитую машину, а затем начал искать второго участника аварии и очень удивился, когда увидел его в воздухе.

Потом я поднял глаза и увидел мотоцикл прямо над собой — это было какое-то безумие, — рассказал свидетель.

